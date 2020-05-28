Гэтжи рассказал, как намерен действовать в бою с Нурмагомедовым

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Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи рассказал о своём плане на поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Гэтжи рассказал, как намерен действовать в бою с Нурмагомедовым
  • Reuters

«Ключевым фактором в бою с Хабибом станет то, как я буду перемещаться. Очень важно будет держаться подальше от сетки. Если Хабиб проходит в ноги в центре октагона, он тащит тебя к сетке, чтобы завершить тейкдаун. Он не завершает тейкдауны на открытом пространстве», — сказал Гэтжи в интервью на YouTube-канале Джо Рогана.

Он отметил, что его удары по голени очень опасны для соперника, а также американец считает, что ему достаточно четырёх касаний для создания тяжёлого положения для Хабиба.

«Он может и пройти в ноги, но ему в любом случае понадобится сетка за моей спиной. Если сетки рядом не будет, у него будут проблемы. Он может меня перевернуть в центре в партере пару раз, но если захочет этого, то попробует дотащить меня до сетки», — добавил Гэтжи.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА. Гэтжи завоевал право на титульный бой с россиянином, победив Тони Фергюсона в поединке за титул временного чемпиона в лёгком весе. Всего на его счету 22 победы и два поражения.

Ранее Бен Аскрен выразил мнение, что Нурмагомедов является претендентом на звание величайшего бойца в истории.

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