Аскрен считает Нурмагомедова претендентом на звание величайшего бойца в истории

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Бывший чемпион Bellator и ONE, экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Бен Аскрен рассказал, кого он считает кандидатами на звание величайшего бойца за всю историю смешанных единоборств.
Аскрен считает Нурмагомедова претендентом на звание величайшего бойца в истории
  • Reuters

«На мой взгляд, на титул величайшего бойца в истории ММА претендуют семеро. Думаю, нет точного ответа на вопрос, кто именно из них величайший. Сначала о тех, кто не попадает в топ-7. Фёдор Емельяненко и Би Джей Пенн. У них были замечательные карьеры. Но Фёдор потерпел три поражения подряд, Би Джей Пенн тоже задержался. Бен Хендерсон — много классных побед, но и много поражений. Конор Макгрегор. Он считает себя вторым в списке, но он ни разу не защищал титул, не взял ни одного раунда в бою с Нурмагомедовым, и он проиграл Нэйту Диасу, который далеко не высококлассный боец. Кто может претендовать на звание величайшего — это Жорж Сен-Пьер, Андерсон Силва, Хабиб Нурмагомедов, Даниэль Кормье, Генри Сехудо, Деметриус Джонсон и Джон Джонс», — заявил Аскрен на видеозаписи, размещённой на его странице в Twitter.

Россиянин Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе и ни разу не проигрывал в профессиональной карьере.

Ранее Кормье назвал Сен-Пьера лучшим бойцом в истории UFC.

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