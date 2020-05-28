Глава UFC отказал Макгрегору в проведении титульного боя
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«Следующим соперником Усмана станет кто-то из этих бойцов: Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль, Леон Эдвардс. Кто-то из них, но не Конор Макгрегор», — приводит слова Уайта ESPN.
Камару Усман является действующим чемпионом UFC в среднем весе.
Макгрегор одновременно владел чемпионскими поясами в лёгком и полулёгком дивизионах UFC. За карьеру в MMA ирландский боец одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В последнем своём поединке он одолел Дональда Серроне.
Ранее Макгрегор назвал себя величайшим бойцом в истории.