Макгрегор: я величайший боец в истории, смиритесь с этим
- Reuters
«Не забывайте о самом высоком процентном соотношении нокаутов, а также о самых быстрых нокаутах в UFC и за его пределами. Также я завоевал больше всех титулов, одержал больше всех досрочных побед в наибольшем количестве дивизионов. Так что я просто величайший боец всех времён, чёрт возьми! Просто смиритесь с этим и расслабьтесь», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Макгрегор одновременно владел чемпионскими поясами в лёгком и полулёгком дивизионах UFC. За карьеру в MMA ирландский боец одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.
Ранее Нейт Диаз назвал себя величайшим бойцом в истории MMA за победу над Макгрегором.