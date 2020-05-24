Диаз назвал себя величайшим бойцом в истории MMA за победу над Макгрегором

Американец Нейт Диаз назвал себя величайшим бойцом в истории смешанных единоборств за победу над экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором 6 марта 2016 года.

«Уничтожил №1 вне зависимости от весовой категории и чемпиона в двух весовых категориях. Признайте настоящего величайшего бойца всех времен, когда увидите его», — написал Диаз в Twitter, прикрепив фото боя с Макгрегором.

Он также отметил, что лучше всех действовал в партере против Макгрегора, а также дрался в стойке лучше боксёра Флойда Мейвезера.

До этого Макгрегор представил свой рейтинг величайших бойцов в истории, поместив себя на второе место после Андерсона Силвы.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал Макгрегора величайшим бойцом в истории Twitter.