Диаз назвал себя величайшим бойцом в истории MMA за победу над Макгрегором
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«Уничтожил №1 вне зависимости от весовой категории и чемпиона в двух весовых категориях. Признайте настоящего величайшего бойца всех времен, когда увидите его», — написал Диаз в Twitter, прикрепив фото боя с Макгрегором.
Он также отметил, что лучше всех действовал в партере против Макгрегора, а также дрался в стойке лучше боксёра Флойда Мейвезера.
До этого Макгрегор представил свой рейтинг величайших бойцов в истории, поместив себя на второе место после Андерсона Силвы.
Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал Макгрегора величайшим бойцом в истории Twitter.
Smoked the #1 p4p and double champ— Nathan Diaz (@NateDiaz209) May 23, 2020
know the real 🐐 when you see him
And don’t for get I did it better and quicker than anyone else on the ground and sent him down with punches quicker than Mayweather did so fuck alll y’all rankings and know a real goat when you see me pic.twitter.com/wHmDqVERmf