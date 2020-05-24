Нурмагомедов назвал Макгрегора величайшим бойцом в истории Twitter
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«Ты проигрывал в полулёгком, лёгком и полусреднем весе. Никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс вместе взятые. Ты — величайший боец в истории Twitter», — написал россиянин в своём аккаунте.
Макгрегор поставил себя на второе место в списке лучших бойцов в истории смешанных единоборств и заявил, что поднимется на первое место до окончания карьеры. На вершину ирландец поставил бывшего чемпиона UFC в среднем весе — бразильца Андерсона Силву.
Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приёмом в октябре 2018 года. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения на профессиональном уровне.
Ранее сообщалось, что россиянин Аскаров проведёт поединок на «Бойцовском острове» UFC.