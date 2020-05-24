Нурмагомедов назвал Макгрегора величайшим бойцом в истории Twitter

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на высказывание ирландца Конора Макгрегора, считающего себя одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств и не включившего в свой рейтинг россиянина.

«Ты проигрывал в полулёгком, лёгком и полусреднем весе. Никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс вместе взятые. Ты — величайший боец в истории Twitter», — написал россиянин в своём аккаунте.

Макгрегор поставил себя на второе место в списке лучших бойцов в истории смешанных единоборств и заявил, что поднимется на первое место до окончания карьеры. На вершину ирландец поставил бывшего чемпиона UFC в среднем весе — бразильца Андерсона Силву.

Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приёмом в октябре 2018 года. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что россиянин Аскаров проведёт поединок на «Бойцовском острове» UFC.