«Проигрывал больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс, вместе взятые»: как Макгрегора высмеяли за рейтинг величайших бойцов ММ

Конор Макгрегор составил рейтинг величайших бойцов в истории смешанных единоборств. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях включил в него Андерсона Силву, Жоржа Сен-Пьера и Джона Джонса, но пояснил, что считает себя как минимум вторым в списке. Заявления ирландца вызвали резонанс в ММА-сообществе, а побеждавшие его Хабиб Нурмагомедов и Нэйт Диаз высмеяли бывшего оппонента.

Конор Макгрегор в очередной раз привлёк к себе внимание как спортсменов, так и поклонников смешанных единоборств. На своей странице в социальной сети Twitter он порассуждал на тему того, кто является лучшим бойцом в истории ММА. В числе претендентов на это звание экс-чемпион UFC в двух весовых категориях назвал Андерсону Силву, Жоржа Сен-Пьера и Джона Джонса, но также не забыл и про себя. При этом насмешки со стороны коллег вызвал тот факт, что ирландец не просто включил себя в рейтинг, но заявил, что считает себя если не первым, то как минимум вторым в нём.

Изначально Макгрегор поставил на первую позицию Силву, отдав дань уважения доминирующим выступлениям бразильца в октагоне. С учётом того, что легендарный Паук до сих пор является рекордсменом Абсолютного бойцовского чемпионата по продолжительности беспроигрышной серии (16) и числу досрочных побед в титульных поединках (9), его позиция вряд ли поддаётся сомнению.

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«Масса досрочных побед в двух весовых категориях и чемпионство в одной из них — Андерсон Силва занимает первое место в рейтинге величайших бойцов в истории ММА», — написал Макгрегор.

Тем не менее, самого себя Конор поставил вторым, хотя имеет гораздо более скромные показатели. Для сравнения, в UFC он провёл всего 12 схваток, в двух из которых потерпел поражения сдачей.

«С учётом количества триумфов нокаутом в трёх дивизионах, а также чемпионства в двух из них, я занимаю второе место. Если не делю первое. Тем не менее, моя карьера всё ещё продолжается, поэтому к её концу первый номер будет целиком за мной. При том легко», — написал Макгрегор в Twitter.

Таким образом, ирландец не только сравнил себя с одним из величайших чемпионов в истории UFC, но также отметил, что солидно превосходит как Сен-Пьера, так и Джонса. И это при этом, что первый является обладателем поясов в двух дивизионах и занимает второе место по числу побед в титульных сражениях, а второй — и вовсе является рекордсменом по данному показателю. Помимо прочего, Джон до сих пор не потерпел ни одного поражения, если не считать дисквалификацию в дуэли с Мэттом Хэммилом. Причём она является настолько спорной, что даже сам президент промоушена Дана Уайт выражал надежду, что в будущем её отменят.

Тем не менее, Макгрегор нашёл, в чём упрекнуть Сен-Пьера. В частности, он обратил внимание на его стиль ведения боя, отметив, что тот предпочитал биться осторожно. Да, канадец никогда не считался ярко выраженным ударником и предпочитал комбинировать работу в стойке с борьбой в партере, но это не даёт повод считать его атлетом, уделявшим чрезмерное внимание обороне. Подтверждением тому является тот факт, что Жорж является рекордсменом полусредней категории по числу значимых (1254) и точных ударов (2523), а также тейкдаунов (87).

«Жорж Сен-Пьер на третьей строчке. Гораздо меньше досрочных побед, но зато владение званием в двух дивизионах. Но он серьёзно отстал по ряду причин. Покинул полусредний вес после того, как получил много ущерба в поединке, в котором выиграл спорным решением судей. Никогда не бился с теми, кто впоследствии брал пояс в этом весе. Избегал схватки с Андерсоном. Вновь возродил карьеру, когда появилась возможность сразиться с одноглазым оппонентом (Майклом Биспингом. — RT). Не рисковал», — отметил ирландец.

Также Макгрегор вменил в вину Сен-Пьеру его решение временно уйти из спорта после неудачного выступления в битве с Джонни Хендриксом, но ведь и сам ирландец выступал довольно нерегулярно. Достаточно вспомнить двухлетний перерыв после дуэли с Эдди Альваресом и более чем годичный простой после поражения от Хабиба Нурмагомедова. Да, в первом случае он готовился к боксёрскому бою с Флойдом Мейвзеером-младшим, но это вряд ли можно назвать серьёзным оправданием. Так или иначе, он не выступал в ММА и своими действиями спровоцировал застой в лёгком дивизионе.

«Джон Джонс — четвёртое место. Может быть делит третье. Больше досрочных побед, чем у Сен-Пьера, продолжает выступать, но выигрывал титул лишь в одной категории. Кроме того, много невпечатляющих выступлений и спорных решений судей в его пользу. Пытается с меньшим риском дебютировать в тяжёлом весе, избегает чемпиона этого дивизиона», — написал Ноториус.

Пожалуй, наиболее обоснованными являются претензии Макгрегора к Джонсу. За свою карьеру тот действительно одержал ряд не самых ярких побед решением, большинство из которых пришлось на последние несколько лет. Особенно же выделяется схватка с Домиником Рейесом, по итогам которой многие фанаты и эксперты обвинили судей в предвзятости. Тем не менее, Джон остаётся самым молодым чемпионом UFC в истории и спортсменом, ни разу не уступавшим в битвах за пояс. Как минимум это даёт ему право находиться заметно выше Конора.

Однако на этом ирландец не закончил. По его словам, если брать во внимание наличие проблем с допингом у некоторых конкурентов, то его присутствие на первом месте и вовсе не поддаётся сомнению. Так, он напомнил, что в 2015 году Силва сдал положительный тест на запрещённые препараты и был дисквалифицирован на один год. Тогда бразилец пытался оправдать присутствие в организме веществ употреблением средства для потенции, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) не поверила ему.

Примечательно, что первым на размышления Макгрегора отреагировал Джонс. Ранее американец неоднократно признавался, что относится к ирландцу с большим уважением, что могло повлиять на его ответ. Джон был довольно сдержан и обошёлся без обидных комментариев в адрес визави.

«И всё ещё (чемпион UFC. — RT). Для начала, попробуй (услышать) это, мужик. Не собираюсь дискутировать на тему, кто величайший боец в истории. Позволю фанатам сделать это за меня», — написал Джонс в Twitter.

Однако другие коллеги были гораздо менее снисходительны по отношению к Макгрегору. Нэйт Диаз жёстко высмеял бывшего оппонента, напомнив ему о результате поединка на турнире UFC 196. Тогда американец совершил сенсацию и во втором раунде заставил сдаться на тот момент новоиспечённого чемпиона в полулёгком весе, благодаря чему прервал его беспроигрышную серию в Абсолютном бойцовском чемпионате.

«Я расправился с этим лидером рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории и с чемпионом в двух дивизионах. Вы сразу узнаете величайшего атлета, когда увидите его. И помните, что я победил Конора лучше и быстрее, чем кто-либо. Я повалил его, а затем забросал ударами быстрее, чем какой-то там Мейвезер. Так что к чёрту твои рейтинги», — заявил Диаз.

У Нурмагомедова также были более чем весомые основания жёстко ответить Макгрегору. Во-первых, он нанёс визави его первое поражение в титульных схватках под эгидой UFC, а во-вторых, сам добился гораздо более значимых достижений в лёгком весе. Для сравнения, в активе россиянина 12 побед в данной категории, три из которых — в битвах за трофей.

«Ты сдавался в полулёгком, лёгком и полусреднем весах. Ни разу не защитил титул чемпиона в UFC и Cage Warriors. Проигрывал больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс вместе взятые. Ты величайший боец UFC в истории Twitter», — написал Нурмагомедов.

Несомненно, у Макгрегора существует ряд достижений, благодаря которым он имеет право рассчитывать на попадание если не в число величайших, то как минимум самых влиятельных спортсменов в истории ММА. Именно появление ирландца поспособствовало популяризации смешанных единоборств, что вылилось не только в рост прибыли промоушенов, но и увеличение заработков самих атлетов. До 2015 года чемпионы и главные звёзды UFC не получали более $800 тыс. за бой, а Конор стал первым, кому покорился рубеж в $1 млн.

Впоследствии его успех отразился и на его коллегах, гонорары которых заметно выросли. Особенно же повезло тем, кто либо имел возможность сразиться с Макгрегором, либо вовсе брал над ним верх. Достаточно вспомнить Нурмагомедова, который после встречи с ирландцем заработал более $6 млн за сражение с Дастином Порье. Для сравнения, до триумфа над Конором он расправился с Элом Яквинтой и получил тогда всего $530 тыс.

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Кроме того, Макгрегор стал олицетворением зрелищных поединков. Достаточно отметить, что 87% процентов из его 20 побед были добыты нокаутом, что является очень солидным достижением. В этом плане ирландцу могут позавидовать и Силва, и Сен-Пьер, и Джонс. Но разница в том, что большинство из них пришлись на обычные бои.

Несомненно, у Макгрегора ещё есть шанс войти в число величайших бойцов в истории ММА, но для этого ему необходимо сделать очень много. Как минимум, отобрать титул в лёгком весе у Нурмагомедова и провести ряд успешных защит. В том случае, если впоследствии ему удастся ещё и взять трофей в полусредней категории, то он и правда сможет ставить себя выше Силвы, Сен-Пьера и Джонса.

Но на данный момент Макгрегор вряд ли входят даже в топ-5 лучших представителей не только смешанных единоборств, но и UFC. Помимо вышеназванного трио, ирландец вполне может уступать Рэнди Кутюру, Генри Сехудо, Дэниелу Кормье и Деметриусу Джонсону. Трое из них могут похвастаться тем, что не только завоёвывали звания в двух весовых категориях, но и длительное время удерживали их, а последний владеет рекордом по числу успешных защит пояса подряд. В октябре 2017-го он в 11-й раз подряд отстоял почётное звание и обошёл по этому показателю Силву.