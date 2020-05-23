Макгрегор назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор считает, что в рейтинге лучших бойцов в истории смешанных единоборств он уступает лишь бразильцу Андерсону Силве.

«Андерсон Силва — лучший боец в истории. Я — номер два. Но я всё ещё активен. До конца карьеры я займу его место. И легко. Жорж Сен-Пьер на третьем месте, он далеко позади. Джонс — четвёртый, может быть, третий. Мне нравится Джон. Он всё ещё активен и может подняться выше», — написал Макгрегор в Twitter.

Андерсон Силва является бывшим чемпионом UFC в среднем весе, защищавшим свой титул десять раз.

Ранее российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов выразил готовность подраться с ирландским бойцом русского происхождения Артёмом Лобовым в Москве.