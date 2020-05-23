Тухугов выразил готовность подраться с Лобовым в Москве

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Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов заявил, что готов провести поединок с ирландским бойцом русского происхождения Артёмом Лобовым.
Тухугов выразил готовность подраться с Лобовым в Москве
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«Если состоится бой — подерусь, если нет — что поделать? Я не вижу его своим соперником. Но я сделаю всё, чтобы провести бой с Лобовым в Москве», — цитирует Тухугова ТАСС.

Бой Тухугова и Лобова должен был состояться на турнире UFC в октябре 2018 года, но поединок отменили из-за отстранения Тухугова, так как он напал на Конора Макгрегора после схватки ирландца с Хабибом Нурмагомедовым. 

Ранее Лобов выразил уверенность в победе Макгрегора над Нурмагомедовым в бое-реванше.

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