Тухугов выразил готовность подраться с Лобовым в Москве

Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов заявил, что готов провести поединок с ирландским бойцом русского происхождения Артёмом Лобовым.

«Если состоится бой — подерусь, если нет — что поделать? Я не вижу его своим соперником. Но я сделаю всё, чтобы провести бой с Лобовым в Москве», — цитирует Тухугова ТАСС.

Бой Тухугова и Лобова должен был состояться на турнире UFC в октябре 2018 года, но поединок отменили из-за отстранения Тухугова, так как он напал на Конора Макгрегора после схватки ирландца с Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее Лобов выразил уверенность в победе Макгрегора над Нурмагомедовым в бое-реванше.