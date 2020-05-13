Лобов уверен в победе Макгрегора над Нурмагомедовым в бое-реванше

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Боец Bare Knuckle FC Артём Лобов выразил уверенность, что его партнёр по команде, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор возьмёт верх над действующим обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в бое-реванше.
Лобов уверен в победе Макгрегора над Нурмагомедовым в бое-реванше
  • © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Если всё исправить, уехать тренироваться, как мы шесть месяцев без остановки готовились к Диасу, то Конору будет намного легче, чем в первом бою. Да даже в первом бою Конор смог в третьем раунде останавливать тейкдауны Хабиба. Кто из бойцов смог это сделать? Думаю, никто. В общем, не то что у Конора есть шансы, я уверен в его победе, если подготовка будет правильной», — цитирует Лобова «Спорт-Экспресс».

По словам Лобова, причиной неудачного выступления Макгрегора в первом поединке с Нурмагомедовым стал двухлетний простой ирландца. В преддверии схватки с россиянином тот не бился по правилам ММА на протяжении двух лет — с момента встречи с Эдди Альваресом на турнире в Нью-Йорке.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Российский боец одержал досрочную победу удушающим приёмом в четвёртом раунде и провёл первую защиту титула в лёгком весе.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, где и когда может состояться бой между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

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