Соннен назвал Нурмагомедова лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории

Американский боец смешанного стиля Чейл Соннен представил свою версию рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Американец опубликовал рейтинг на своём YouTube-канале.

На первое место он поставил чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Вторым стал обладатель титула в среднем весе Камару Усман, а на третью строчку Соннен поместил объявившего о завершении карьеры экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо.

Ранее Джастин Гэтжи заявил, что побьёт Нурмагомедова, а затем справится и с Конором Макгрегором.