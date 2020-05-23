Соннен назвал Нурмагомедова лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории

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Американский боец смешанного стиля Чейл Соннен представил свою версию рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Соннен назвал Нурмагомедова лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории
  • © Reuters

Американец опубликовал рейтинг на своём YouTube-канале.

На первое место он поставил чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Вторым стал обладатель титула в среднем весе Камару Усман, а на третью строчку Соннен поместил объявившего о завершении карьеры экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо.

Ранее Джастин Гэтжи заявил, что побьёт Нурмагомедова, а затем справится и с Конором Макгрегором.

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