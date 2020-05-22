Гэтжи: сначала я побью Нурмагомедова, а затем Макгрегора

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился планами на ближайшее будущее.

«Сначала я побью Нурмагомедова, а затем Макгрегора. Я не такой жадный, как Конор, чтобы гнаться за этим поединком. Победы над ним и Хабибом сделают меня легендой», — цитирует Гэтжи The Sun.

Американец в последнем бою техническим нокаутом победил своего соотечественника Тони Фергюсона, завоевав титул временного чемпиона. Обладателем полноценного титула является россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Ранее бразильский боец Эдсон Барбоза раскритиковал систему рейтингов UFC.