Гаджиев: мы сможем найти деньги, чтобы Джонс один раз выступил в Fight Nights

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказал мнение о конфликте между чемпионом UFC Джоном Джонсом и президентом промоушена Даной Уайтом.

«Вопрос не только в присутствии Джонса в клетке, у него ещё и оппонент должен быть соответствующий. Такого тоже надо поискать. Ему в UFC не с кем драться, а мы где ему такого парня найдём? Если его ведущий мировой промоушен не смог заинтересовать деньгами, как его заинтересуют все остальные?» — приводит слова Гаджиева Sports.ru.

Президент Fight Nights отметил, что вся эта ситуация скорее напоминает ему торг со стороны бойца, чем то, что он рассматривает возможность перехода в другой промоушен.

«Говоря с позиции промоутера, конечно, я хотел бы, чтобы у нас дрался Джонс. Сколько такому человеку надо платить? $1 млн. А он, наверное, попросил ещё больше. Для того, чтобы Джон один раз у нас выступил, наверное, мы сможем найти такие деньги, но это история абсолютно не стратегическая, вспышка на один раз. Нам это не нужно», — добавил он.

32-летний Джонс владеет поясом полутяжёлого дивизиона с 2018 года. На его счету 26 побед и одно поражение в карьере, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Уайт отреагировал на обвинения во лжи со стороны чемпиона UFC Джонса.