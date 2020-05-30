Уайт отреагировал на обвинения во лжи со стороны чемпиона UFC Джонса
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«Я процитирую его и то, что он сказал моему юристу. Он сказал, что хочет столько, сколько получил Деонтей Уайлдер. Я думаю, что он получил $30 млн. Это забавно — тренироваться утром в спортзале и видеть твиты Джона Джонса, в которых он пишет, что я вру», — цитирует Уайта MMA Fighting.
Он отметил, что у него есть текстовые сообщения от Джонса и он уверен, что сможет доказать правду. Тем не менее он не собирается разглашать личную переписку с бойцом.
«Если Джон Джонс хочет сесть и пройти проверку на детекторе лжи о том, кто врёт, а кто нет, мы можем это сделать», — добавил Уайт.
Джонс владеет поясом полутяжёлого дивизиона с 2018 года. На его счету 26 побед и одно поражение в карьере, также один бой был признан несостоявшимся.
Ранее Джонс обвинил во лжи Уайта.