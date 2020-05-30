Джонс обвинил во лжи главу UFC Уайта

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс обвинил президента организации Дану Уайта во лжи.

«Если ты собираешься придерживаться этой лжи, я буду защищать себя. Пожалуйста, пусть твой юрист Хантер Кэмпбелл опубликует эти текстовые сообщения. Не будь долбанным лжецом, по моей репутации и так было нанесено достаточно ударов. Мне не нужно это, Дана», — написал Джонс в своём Twitter.

Он отметил, что никогда не просил такой гонорар, как у боксёра Деонтея Уайлдера, но при этом считает, что может рассчитывать на половину той суммы, раз Уайт сам считает его величайшим бойцом. Джонс подчеркнул, что даже близко не зарабатывает таких денег, и заявил, что Уайт может расторгнуть с ним контракт, если его репутация так сильно влияет на оклад.

«И если бы я хотел сравнить гонорары с другими, сравнил бы с гонорарами моих братьев. Я вижу своими глазами, как в НФЛ относятся к своим чемпионам. Разница огромная. Я держал рот на замке всю свою карьеру. Зарабатываю ли я более $5 млн за бой? Да. Должен ли я придерживаться этих цифр для моих супербоев? Нет. Если не согласен со мной, ты просто не разбираешься в бизнесе. Я точно не просил $30 млн, я никогда даже не называл сумму», — добавил Джонс.

Джонс владеет поясом полутяжёлого дивизиона с 2018 года. На его счету 26 побед и одно поражение в карьере, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Уайт рассказал, какую сумму хотел заработать Джонс за бой с Фрэнсисом Нганну.