Уайт рассказал, какую сумму хотел заработать чемпион UFC Джонс за бой с Нганну

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о финансовых требованиях чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса в случае утверждения его боя с тяжеловесом Фрэнсисом Нганну.

«Джонс хотел за бой с Нганну примерно ту же сумму, что получил Деонтей Уайлдер», — приводит слова Уайта журналист Ариэль Хельвани в Twitter.

В комментариях известный обозреватель бокса Майк Коппинджер написал, что Уайлдер за второй бой с Тайсоном Фьюри получил около $30 млн.

Джонс владеет поясом полутяжёлого дивизиона с 2018 года. На его счету 26 побед и одно поражение в карьере, также один бой был признан несостоявшимся. У Нганну 15 побед и три поражения в MMA.

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