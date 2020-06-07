Глава Союза ММА России об уходе Макгрегора: ничего страшного, будут другие чемпионы

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал решение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора завершить карьеру.

«Ушёл и ушёл, ничего страшного, будут другие чемпионы. Я не знаком с ним и его планами, больше слежу за нашими бойцами. Не знаю, насколько серьёзно относиться к его заявлениям. Если он решил так, то слава богу, пусть проявит себя в жизни, которая не кончается на спорте», — приводит слова Габдуллина РИА Новости.

В послужном списке 31-летнего Макгрегора 22 победы в 26 поединках. Это уже его третье заявление о завершении карьеры, прежде он это делал в 2016 и 2019 годах.

Ранее Камил Гаджиев высказал мнение, что Макгрегор мог завершить карьеру из-за недостатка мотивации.