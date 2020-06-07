Глава Союза ММА России об уходе Макгрегора: ничего страшного, будут другие чемпионы

Короткая ссылка
Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал решение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора завершить карьеру.
Глава Союза ММА России об уходе Макгрегора: ничего страшного, будут другие чемпионы
  • Reuters

«Ушёл и ушёл, ничего страшного, будут другие чемпионы. Я не знаком с ним и его планами, больше слежу за нашими бойцами. Не знаю, насколько серьёзно относиться к его заявлениям. Если он решил так, то слава богу, пусть проявит себя в жизни, которая не кончается на спорте», — приводит слова Габдуллина РИА Новости.

В послужном списке 31-летнего Макгрегора 22 победы в 26 поединках. Это уже его третье заявление о завершении карьеры, прежде он это делал в 2016 и 2019 годах.

Ранее Камил Гаджиев высказал мнение, что Макгрегор мог завершить карьеру из-за недостатка мотивации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить