Гаджиев считает, что Макгрегор мог завершить карьеру из-за недостатка мотивации

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал решение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора завершить карьеру.

«Если он это сделал сейчас, то это сделано очень вовремя. Он знаменит, он богат, а самое главное — он одержал победу в последнем поединке. Для многих великих атлетов это важно — уйти на победной волне. Что будет дальше — сложно сказать», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

Он также назвал возможную причину такого решения ирландского бойца.

«Может быть, он не находит мотивации для тренировок и понимает, что результат показывать не сможет, а запомниться людям человеком, который всё время проигрывает, он тоже не хочет. Мы все понимаем, что это произошло бы довольно скоро, если не сейчас, то в ближайшее время. Я не сказал бы, что про него забывают, активно обсуждались его возможные бои с Гэтжи и Хабибом, так что это не тот момент», — добавил Гаджиев.

В послужном списке 31-летнего Макгрегора 22 победы в 26 поединках. Это уже его третье заявление о завершении карьеры, прежде он это делал в 2016 и 2019 годах.

Ранее Гэтжи заявил, что Макгрегор снова ушёл в запой.