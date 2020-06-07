Директор RCC считает, что не стоит серьёзно относиться к словам Макгрегора
- Reuters
«Не думаю, что стоит серьёзно относиться к его словам. Он постоянно разбрасывается заявлениями, поэтому даже Уайт спокойно отреагировал на это. Конор уже показал, что умеет красиво возвращаться — он разобрал Серроне за несколько секунд. Он остаётся топовым бойцом, и в поединках против Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи он будет фаворитом, хотя Хабиба он не сможет пройти», — приводит слова Клименко РИА Новости.
В послужном списке 31-летнего Макгрегора 22 победы в 26 поединках. Это уже его третье заявление о завершении карьеры, прежде он это делал в 2016 и 2019 годах.
Ранее Камил Гаджиев высказал мнение, что Макгрегор мог завершить карьеру из-за недостатка мотивации.