Тактаров пригласил Макгрегора сняться в его фильме

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Бывший российский боец смешанных единоборств и победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров рассказал, что ирландский боец Конор Макгрегор был приглашён для участия в съёмках фильма, продюсером которого он является.
Тактаров пригласил Макгрегора сняться в его фильме
  • Reuters

«У меня есть предварительная договорённость с его менеджером о том, что он снимется в моём фильме. Я буду счастлив, если его решение завершить карьеру будет окончательным. Тогда бы я смог снять с ним этот фильм», — приводит слова Тактарова ТАСС.

Он отметил, что сценарий будущего фильма написан по книге Рэндалла Уоллеса «Любовь и честь».

«Конор должен будет сыграть роль молодого ирландского офицера, действие картины происходит во время Гражданской войны в Америке. Там будет много драк, так что он бы прекрасно подошёл на эту роль», — добавил Тактаров.

В послужном списке 31-летнего Макгрегора 22 победы в 26 поединках. 7 июня он в третий раз заявил о завершении карьеры, прежде он это делал в 2016 и 2019 годах.

Ранее Камил Гаджиев высказал мнение, что Макгрегор мог завершить карьеру из-за недостатка мотивации.

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