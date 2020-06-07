Шлеменко считает, что Макгрегор сообщил о завершении карьеры, чтобы потом вернуться

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал решение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора завершить карьеру.

«По моему мнению, он просто пользуется этим трюком. И в первый, и во второй раз это сработало, поскольку многих людей эта новость заинтересовала, и сейчас будет точно так же. Мне кажется, это чисто с той точки зрения, чтобы потом красиво вернуться», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

В послужном списке 31-летнего Макгрегора 22 победы в 26 поединках. Это уже его третье заявление о завершении карьеры, прежде он это делал в 2016 и 2019 годах.

Ранее Гэтжи заявил, что Макгрегор снова ушёл в запой.