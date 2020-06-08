На работу, учёбу и лечение: россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Премьер-министр сообщил, что в правительство поступает много обращений, а потому решено изменить введённые ранее ограничения. Кроме того, премьер-министр отметил, что иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями.

Улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 даёт возможность пересмотреть введённые в марте ограничения на въезд в Россию и выезд из неё. Об этом в понедельник, 8 июня, заявил глава правительства России Михаил Мишустин на прошедшем в режиме видеоконференции заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Подписано распоряжение правительства, которое даёт возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учёбу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — сказал премьер-министр.

Кроме того, премьер-министр отметил, что иностранцы также получат возможность въезжать в Россию на схожих условиях.

«Въехать смогут также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе», — сказал Мишустин.

Премьер-министр сообщил, что в правительство поступает много обращений в связи с сложившейся ситуацией, а потому было решено изменить введённые ранее ограничения.

«Для многих людей очень важно сейчас находиться в нашей стране, в том числе чтобы, например, помочь заболевшим родственникам. Другим же, наоборот, необходимо выехать в силу серьёзных причин», — заявил Мишустин.

Ранее Мишустин также заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон.

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию», — сказал глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами.

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Он также рассказал, что власти разработали план выхода отрасли из режима карантинных ограничений. В частности, утверждены рекомендации по профилактике коронавируса и санитарные правила перевозок на транспорте.

Премьер добавил, что Ростуризм и главы регионов России должны оперативно проработать оставшиеся на сегодняшний день вопросы, касающиеся организации курортного сезона.

При этом премьер подчеркнул, что «туристическая отрасль — не только одна из самых пострадавших, но и одна из самых перспективных, её потенциал крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение».

По словам Мишустина, необходимо заняться системным развитием этой сферы.

«У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм, многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Проблема в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам», — указал премьер.

Напомним, Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полёты по поручению правительства.

Кроме того, в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве с 9 июня.

По его словам, вместе с этим отменяется и график прогулок. Он отметил, что фактически город возвращается к обычному ритму жизни и все основные ограничения будут сняты в течение месяца.

Мэр столицы пояснил, что жители города, включая лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места.

Режим самоизоляции в Москве и других регионах России объявили в конце марта. С середины апреля для поездок на транспорте требовались цифровые пропуска.

В России за последние сутки выявлены 8985 новых случаев коронавирусной инфекции, наибольшее число из них зарегистрировано в Москве (2001) и Московской области (751).

За сутки от заболевания излечились 3957 человек, 112 умерли.

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране достигло 476 658, за всё время выздоровели 230 688 человек, скончался 5971 пациент.

Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса.