Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в Москве с 9 июня

Самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве с 9 июня, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, вместе с этим отменяется и график прогулок. Он отметил, что фактически столица возвращается к обычному ритму жизни и все основные ограничения будут сняты в течение месяца.

«Уже с завтрашнего дня — 9 июня 2020 года — отменяются самоизоляция и пропускной режим», — написал Собянин в своём блоге.

Он пояснил, что жители города, включая лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места.

Режим самоизоляции в Москве и других регионах России объявили в конце марта. С середины апреля для поездок на транспорте требовались цифровые пропуска.