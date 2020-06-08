Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в Москве с 9 июня
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
«Уже с завтрашнего дня — 9 июня 2020 года — отменяются самоизоляция и пропускной режим», — написал Собянин в своём блоге.
Он пояснил, что жители города, включая лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места.
Режим самоизоляции в Москве и других регионах России объявили в конце марта. С середины апреля для поездок на транспорте требовались цифровые пропуска.