Олейник предупредил Волкова о грязных приёмах Блейдса перед их боем в UFC
- © Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Саше желаю успехов, хорошего выступления. Блейдс — грязноватый боец. Очень много делает грязных вещей и даже в борьбе в том числе работает локтями, головой, когда никто не видит. Поэтому Саше — собраться», — сказал Олейник в своём Instagram.
Он выразил уверенность, что команда Волкова проделала большую работу и он будет болеть за соотечественника.
В ноябре 2017 года Блейдс победил Олейника техническим нокаутом.
Бой Волкова и Блейдса состоится 20 июня.
В активе 31-летнего россиянина 31 победа и семь поражений в ММА, тогда как в послужном списке 29-летнего Блэйдса 13 побед и два поражения, а ещё один бой был признан несостоявшимся.
Ранее Волков рассказал о сложностях подготовки к бою с Блейдсом в UFC.