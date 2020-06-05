Олейник предупредил Волкова о грязных приёмах Блейдса перед их боем в UFC

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Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник высказался о предстоящем поединке между соотечественником Александром Волковым и американцем Кёртисом Блейдсом, который станет главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе.
Олейник предупредил Волкова о грязных приёмах Блейдса перед их боем в UFC
  • © Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Саше желаю успехов, хорошего выступления. Блейдс — грязноватый боец. Очень много делает грязных вещей и даже в борьбе в том числе работает локтями, головой, когда никто не видит. Поэтому Саше — собраться», — сказал Олейник в своём Instagram.

Он выразил уверенность, что команда Волкова проделала большую работу и он будет болеть за соотечественника.

В ноябре 2017 года Блейдс победил Олейника техническим нокаутом. 

Бой Волкова и Блейдса состоится 20 июня.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и семь поражений в ММА, тогда как в послужном списке 29-летнего Блэйдса 13 побед и два поражения, а ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Волков рассказал о сложностях подготовки к бою с Блейдсом в UFC.

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