Волков рассказал о сложностях подготовки к бою с Блейдсом в UFC

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Боец UFC Александр Волков рассказал о подготовке к поединку против американца Кертиса Блейдса, намеченного на 21 июня в Лас-Вегасе.
Волков рассказал о сложностях подготовки к бою с Блейдсом в UFC
  • © РИА Новости

По словам российского спортсмена, к работе в зале он приступил неделю назад. Результаты тренировок показали, что форму он во время самоизоляции не растерял. До отлёта в США Волков планирует заниматься без выходных.

«Я не хотел ставить ни себя, ни семью под угрозу инфицирования коронавирусом, поэтому вообще не ездил в зал. Тренировался только дома — причём в двухразовом режиме, по расписанию. Конечно, я сомневался в том, состоится ли этот бой, но старался держать себя в форме. Не хватало работы со спарринг-партнёрами, но сейчас навёрстываем», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что боец MMA Джон Джонс рассказал, как оказался в центре одного из протестов в США.

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