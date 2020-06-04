Волков рассказал о сложностях подготовки к бою с Блейдсом в UFC

Боец UFC Александр Волков рассказал о подготовке к поединку против американца Кертиса Блейдса, намеченного на 21 июня в Лас-Вегасе.

По словам российского спортсмена, к работе в зале он приступил неделю назад. Результаты тренировок показали, что форму он во время самоизоляции не растерял. До отлёта в США Волков планирует заниматься без выходных.

«Я не хотел ставить ни себя, ни семью под угрозу инфицирования коронавирусом, поэтому вообще не ездил в зал. Тренировался только дома — причём в двухразовом режиме, по расписанию. Конечно, я сомневался в том, состоится ли этот бой, но старался держать себя в форме. Не хватало работы со спарринг-партнёрами, но сейчас навёрстываем», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

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