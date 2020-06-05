Волков уверен в своей победе над Блейдсом, но не советует ставить на этот бой

Российский боец смешанного стиля Александр Волков поделился ожиданиями от своего поединка с американцем Кёртисом Блейдсом на турнире UFC в Лас-Вегасе.

«Не буду никому рекомендовать делать ставки. В том числе не советую ставить на мой поединок — всё это относительно. Будет важно не то, какая у меня сейчас форма в России — я могу легко подраться с Кёртисом Блейдсом вот здесь, у себя в зале, и быть намного лучше его. Но мне нужно добраться до Америки. В Лас-Вегасе сейчас очень высокая температура, насколько я знаю, там очень жарко и сухой воздух», — цитирует Волкова Sport24.

Он отметил, что ему важно пройти акклиматизацию, а на это повлияют и перелёт, и правильные тренировки, и здоровый сон.

«За эту неделю набирается энергия на весь поединок. Поэтому так много условностей, которые не в мою пользу. Условия, которые играют против меня, плюс подготовки нормальной не было. Тем не менее я уверен в своей победе, настроен позитивно. Постараюсь показать красивый бой и порадовать вас победой. Вы всё увидите», — добавил Волков.

Бой Волкова и Блейдса состоится 20 июня.

В активе 31-летнего россиянина — 31 победа и семь поражений в ММА, тогда как в послужном списке 29-летнего Блэйдса — 13 побед и два поражения, а ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Алексей Олейник предупредил Волкова о грязных приёмах Блейдса перед их боем в UFC.