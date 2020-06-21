Блейдс в бою с Волковым провёл рекордное количество тейкдаунов в тяжёлом весе UFC

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В главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 3 Кёртис Блейдс провёл рекордное количество тейкдаунов в истории тяжёлого дивизиона UFC.
Блейдс в бою с Волковым провёл рекордное количество тейкдаунов в тяжёлом весе UFC
  • © Chris Unger/Zuffa LLC via USA TODAY Sports

Блейдс провёл 14 удачных попыток тейкдауна из 25. Американец одержал победу единогласным решением судей.

Лидером UFC по количеству проведённых тейкдаунов является российский боец Хабиб Нурмагомедов, выступающий в лёгком весе. Он совершил 21 тейкдаун в трёхраундовом противостоянии с Абелем Трухильо в мае 2013 года. Показатель Блейдса — на третьем месте этого рейтинга.

Ранее сообщалось, что Волков потерпел поражение от Блейдса на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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