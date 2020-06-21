Блейдс в бою с Волковым провёл рекордное количество тейкдаунов в тяжёлом весе UFC
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Блейдс провёл 14 удачных попыток тейкдауна из 25. Американец одержал победу единогласным решением судей.
Лидером UFC по количеству проведённых тейкдаунов является российский боец Хабиб Нурмагомедов, выступающий в лёгком весе. Он совершил 21 тейкдаун в трёхраундовом противостоянии с Абелем Трухильо в мае 2013 года. Показатель Блейдса — на третьем месте этого рейтинга.
Ранее сообщалось, что Волков потерпел поражение от Блейдса на турнире UFC в Лас-Вегасе.