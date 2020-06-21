Тренер считает, что Волкову не хватило 20 секунд в четвёртом раунде для победы над Блейдсом

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Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, прокомментировал поражение своего подопечного в поединке с Кёртисом Блейдсом.

По словам специалиста, российскому спортсмену не хватило времени в четвёртом раунде для того, чтобы одержать победу.

«Мы ожидали такого боя от Блейдса, но задачи затягивать в поздние раунды не было. После второго-третьего Кёртис устал, мы забрали четвертый и пятый раунды. Еще бы 20 секунд в четвёртом, и Саня бы забил его», — приводит слова Кияшко Sports.ru.

Ранее сообщалось, что Фрэнсис Нганну поставил деньги на Блейдса в бою с Волковым.

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