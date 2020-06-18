«Нокаутирую Алдо, а потом пожму ему руку»: Ян о титульном бое на UFC 251, завершении карьеры Сехудо и уходе из бокса

Поединок с Жозе Алдо на турнире UFC 251 не продлится все пять раундов. Об этом в интервью RT заявил претендент на титул в легчайшем весе Пётр Ян. Но в случае необходимости российский боец будет готов провести в октагоне отведённые 25 минут. Он также рассказал о совместных тренировках со своим будущим оппонентом, ответил, верит ли в окончательный уход Генри Сехудо из спорта, и признался, почему решил перейти из бокса в ММА.

— На турнире UFC 251 вы сразитесь с Жозе Алдо за титул в легчайшем весе. Что привело к организации этого боя?

— Генри Сехудо завершил карьеру, вследствие чего пояс остался вакантным. Я был первым, кого Дана Уайт объявил в качестве претендента.

— Алдо не одержал ни одной победы в данной категории. На ваш взгляд, он достоин драться за звание чемпиона?

— Если честно, не думал, что моим следующим соперником станет Жозе. Ведь изначально у меня был назначен бой с Марлоном Мораесом на турнире в Казахстане. Однако UFC обещал Алдо право побороться за пояс. Возможно, дело в этом.

— В декабре Мораес победил Алдо, но решение судей было неоднозначным. На ваш взгляд, как сложилась та схватка?

— Считаю, что Жозе победил.

— Правда ли, что в ходе подготовки к одному из боёв вы занимались в одном лагере с Алдо?

— Да, это так. Я правда был на сборах в его зале. На протяжении 40 дней мы тренировались вместе — стояли в парах, боролись.

— С момента той вашей встречи вы изменились как боец?

— Безусловно. Я стал более опытным, у меня появилось больше навыков.

— А Жозе?

— Не думаю, что Алдо стал лучше. По-моему, он остался таким же, каким и был тогда.

— После прихода в UFC Алдо выступал преимущественно в полулёгком весе, при этом ходили слухи о его переходе в более тяжёлую категорию. Вы предполагали, что однажды можете встретиться с ним в октагоне?

— Нет. Но раз он спустился в мой вес и претендует на то, что принадлежит мне, мы будем драться.

— Для вас нынешний бой станет первым пятираундовым под эгидой UFC. При этом ранее вам уже приходилось проводить в клетке все 25 минут, когда вы сражались за титул ACB с Магомедом Магомедовым. Насколько этот опыт поможет вам в грядущей дуэли?

— Считаю, что до пятого раунда дело не дойдёт, но я готов пройти всю дистанцию. В подобных условиях чувствую себя нормально.

— Каков ваш прогноз на схватку?

— Она будет очень интересной и бескомпромиссной, ведь на кону стоит чемпионский пояс. Думаю, одержу досрочную победу. Нокаутирую Алдо, а потом пожму ему руку.

— Когда вы впервые услышали о «Бойцовском острове», предполагали, что речь идёт об Абу-Даби?

— Нет. Действительно, были разговоры, что клетка будет стоять прямо на пляже. Но я не догадывался, где именно это будет.

— Когда вы планируете отправиться в ОАЭ?

— Собираемся вылететь туда дней за десять до начала турнира. Всё-таки часовой пояс и климат немного разные (Ян проводит подготовку в зале Tiger Muay Thai в Таиланде. — RT). Но этого времени должно быть достаточно для акклиматизации.

— Возвращаясь к Сехудо. На UFC 249 он нокаутировал Доминика Круза, после чего сразу объявил о завершении карьеры. О чём вы первым делом подумали, когда узнали об этом?

— Сначала решил, что он блефует. Предполагал, что Генри сделал это, чтобы выторговать более выгодные контрактные условия у промоушена.

— А когда осознали, что это на самом деле?

— Своим решением Сехудо показал, что понимает: если он не уйдёт, его побьют. Посмотрите на легчайший дивизион — каждый из пятёрки сильнейших способен составить ему конкуренцию.

— Сехудо окончательно завершил карьеру?

— Не думаю. Возможно, он ещё подерётся.

— Представим, что ваш поединок с Сехудо всё же состоится. У кого будет преимущество?

— Для него мой стиль ведения боя будет очень неудобным. Сехудо — морально устойчивый, крепкий парень, владеет определёнными навыками. Но я вижу много пробелов в его игре.

— На UFC250 очередную победу одержал ещё один представитель легчайшего дивизиона Алджэмейн Стерлинг, «задушивший» Кори Сэндхагена…

— Он отлично воспользовался шансом. Всё было сделано своевременно — в первом раунде, пока бойцы не вспотели. Стерлинг поймал его на удушающий и сделал своё дело. Если бы схватка затянулась, он мог бы и проиграть.

— Стерлинг будет следующим претендентом на титул в легчайшем весе?

— Да, ему присвоили подобный статус. Он заслуживает этого. Буду рад встретиться с ним.

— Ещё одним ярким представителем дивизиона является Шон О’Мэлли, также одержавший яркую победу на UFC 250. При этом недавно он позволил себе довольно жёсткие высказывания в ваш адрес…

— После недавних успехов многие стали очень резко отзываться обо мне. Говорить, кто и за что должен драться. Но сейчас всё это работает на меня.

— Какое у вас мнение о бойцовских качествах О'Мэлли?

— Безусловно, каждый из топ-спортсменов категории опасен по-своему. О'Мэлли — очень интересный боец.

— Сразу после подписания контракта с UFC многие прочили вам яркое будущее, говорили, что вы можете стать чемпионом. Насколько серьёзный опыт вы получили в России?

— В ACB была огромная конкуренция. Я сталкивался с классными борцами, ударниками, разносторонними ребятами. В частности, Маттеус (Маттос, бывший оппонент Яна. — RT) был основным спарринг-партнёром Сехудо в ходе подготовки к последним нескольким битвам. Видимо, Генри видел, как я отправил его спать, поэтому избегал нашей дуэли. Однажды мы пересеклись на одном из турниров. Маттос даже отворачивался, делая вид, будто не знает меня. (Смеётся.)

— Правда, что вашему первому поединку в ММА предшествовали всего три тренировки?

— Не сказал бы, что тогда вообще целенаправленно проводил занятия по смешанным единоборствам. По грэпплингу у меня было максимум семь — десять тренировок.

— Вы получили за ту схватку 20 тыс. рублей?

— Около того. Но на самом деле это не так важно. Моим соперником был опытный самбист Мурад Бакиев. Согласно правилам, в том бою можно было бить головой и локтями.

— Кто из спортсменов вдохновил вас заняться смешанными единоборствами?

— Раньше особо не смотрел ММА, был полностью сфокусирован на боксе. Из россиян знал Фёдора Емельяненко.

— Кто был для вас примером среди профессиональных боксёров?

— Мне нравился стиль Константина Цзю. Очень размеренный, ничего лишнего. Также мне импонировали Рой Джонс — младший, Майк Тайсон, Мухаммед Али. Каждый из них является великим боксёром.

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— Почему вы решили оставить бокс и переключить внимание на ММА?

— Тогда я не попадал в национальную команду России по боксу и не считался высококлассным спортсменом. Немного устал от однообразия. В тот же момент в стране резко выросла популярность ММА. Так и затянуло.

— Как вы считаете, почему в России так много высококлассных бойцов ММА?

— У местных атлетов огромный опыт выступления в любителях. Они проводят по 100—200 боёв, набирают вистов.

— На ваш взгляд, молодым бойцам лучше начинать карьеру в боксе или сразу идти в ММА?

— Всё зависит от возраста. Не важно, с чего начинать. Главное — заниматься спортом. Любой стиль станет фундаментом, который впоследствии будет развиваться.

— Ваш следующий поединок запланирован на 11 июля. Есть планы ещё раз выступить в 2020 году?

— Конечно. Сейчас задача №1 — взять верх над Алдо. После этого будем думать о дальнейших планах. Если здоровье не подведёт, буду биться.