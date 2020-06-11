Титульный бой Яна, вторая защита Усмана и реванш Холлоуэя: почему турнир UFC 251 может стать самым ярким в 2020 году

UFC официально анонсировал кард 251-го турнира, который состоится 11 июля на бойцовском острове в Абу-Даби. Чемпион в полусреднем весе Камару Усман сразится с Гилбертом Бёрнсом, а обладатель титула в полулёгком весе Александер Волкановски проведёт реванш с Максом Холлоуэем. Для российских поклонников ММА главным событием станет бой за чемпионский пояс в легчайшей категории между Петром Яном и Жозе Алдо. О том, почему грядущий турнир обещает стать самым ярким событием 2020 года в смешанных единоборствах, — в материале RT.

Абсолютный бойцовский чемпионат в очередной раз не разочаровал своих поклонников, представив программу первого шоу на «Бойцовском острове». На данный момент официально объявлен лишь основной кард, но сразу три поединка носят статус титульных. При этом в одном из них выступит Пётр Ян. Боец наилегчайшего веса постарается взять верх над легендарным бразильцем Жозе Алдо и стать вторым абсолютным чемпионом крупнейшего ММА-промоушена мира из России.

Уже сейчас UFC 251 можно смело называть крупнейшим ММА-турниром в 2020 году. Как минимум по той причине, что Дана Уайт и компания редко радуют зрителей сразу тремя сражениями за титул в рамках одного вечера. За всю историю промоушена такое случалось трижды и неудивительно, что ни разу они не проходили в течение одного календарного года.

Впервые это случилось в ноябре 2016 года во время дебютного вечера UFC в «Мэдисон-сквер-гарден». Год спустя событие подобного масштаба вновь было проведено в Нью-Йорке, а в последний раз такое мероприятие было организовано в декабре 2019-го. Примечательно, что на UFC 245 также выступал Ян. Правда, тогда они вместе с Юрайей Фейбером открывали программу основного карда.

Также по теме Необходимый риск: почему поединок с Блэйдсом — один из самых важных в карьере Волкова Меньше чем через две недели Александр Волков встретится с Кёртисом Блэйдсом в главном бое вечера на турнире UFC Fight Night 173. В...

Слухи о поединке между Яном и Алдо появились несколько недель назад. После того, как действующий обладатель пояса в данной категории Генри Сехудо объявил о завершении карьеры, президент UFC Дана Уайт сразу назвал россиянина главным претендентом на трофей. Вопрос оставался лишь в дате и сопернике. Помимо Жозе, в число претендентов входил Марлон Мораес, который изначально должен был стать следующим противником Петра. Матчмейкеры промоушена вполне могли пойти простым путём и присвоить этой схватке статус титульной.

Но выбор пал на более звёздного Алдо, чей статус во многом и помог ему получить право на поединок. Об этом говорит тот факт, что в настоящий момент в пассиве бразильца значатся два поражения. Тем не менее, с коммерческой точки зрения поединок Петра с Жозе является более выгодным для UFC, чем битва с Марлоном. Несмотря на не самые удачные выступления в последние годы, опытный бразилец всё равно считается одним из самых успешных представителей лёгких категорий в истории, а победа над ним станет отличным подспорьем в становлении новой российской звезды.

Тем не менее, не стоит заранее отдавать пояс Яну. Как минимум по той причине, что Алдо всегда уверенно чувствовал себя в противостояниях с менее габаритными спортсменами. В полулёгком весе он без проблем разбирался с великолепным Фрэнки Эдгаром, справлялся с искусными борцами из Team Alpha Male Чэдом Мендесом и тем же Фейбером. Пётр пусть немного, но уступает Жозе как в росте (169 против 170 сантиметров), так и в длине рук (170 против 178 сантиметров), что может сказаться в ходе битвы.

Стоит отметить, что Ян стал не единственным участником UFC 245, получившим право выступить на турнире с 251-м номером. Так, 11 июля состоится реванш за пояс в полулёгком весе, в котором Александер Волкановски будет биться с Максом Холлоуэем. В декабре австралиец одержал более чем уверенную победу и шокировал многих поклонников ММА. В преддверии схватки гаваец считался явным фаворитом и в случае успеха мог продлить свою беспроигрышную серию в данной весовой категории до 15 поединков.

Учитывая успехи Холлоуэя в дивизионе до 65 кг, руководство UFC справедливо предоставило ему шанс вернуть себе звание. Этому не противился и Волкановски, сходу согласившийся на вторую серию противостояния. Правда, о скором возвращении в клетку речи не шло, ведь австралийцу предстояло провести операцию на руке. Изначально матчмейкеры рассматривали идею устроить сражение в июне, но из-за пандемии коронавируса было решено перенести его на более поздний срок.

Примечательно, что травма даже не повлияла на статус Волкановски перед реваншем. В первый день после объявления поединка букмекеры возвели его в ранг фаворита, что можно считать уникальным событием. В последний раз Холлоуэй считался «андердогом» перед его первой встречей с Жозе Алдо, состоявшейся в июне 2017 года.

Украсит программу UFC 251 и другой участник декабрьского турнира. В главной битве вечера действующий чемпион в полусреднем весе Камару Усман померится силами с Гилбертом Бёрнсом. Полгода назад сражение с участием Нигерийского кошмара также было венцом мероприятия. Тогда он в пятом раунде нокаутировал Колби Ковингтона и впервые защитил титул.

Стоит отметить, что несколько недель назад Бёрнс всерьёз не рассматривался как претендент на пояс. В прессе вовсю обсуждалась перспектива противостояния Усмана с Хорхе Масвидалем, обещавшая стать громкой и бескомпромиссной. Однако сложности в переговорах вычеркнули обладателя звания «самого жёсткого ублюдка» (BMF) из чемпионской гонки. Как заявлял сам атлет, его не устроили условия соглашения, по которому он получал вдвое меньше, чем за бой с Нейтом Диасом на UFC 244. По сведениям The Sports Daily, тогда он получил $500 тыс.

Долгое время ходили слухи, что на замену Масвидалю может выйти Конор Макгрегор, но ирландец в третий раз объявил о завершении карьеры. Таким образом, в титульную гонку включился Бёрнс. В конце мая он не оставил шансов Тайрону Вудли и поднялся на первое место в генеральной классификации.

За последние годы бразильский мастер джиу-джитсу добился впечатляющего прогресса, стал заметно острее в стойке и может считаться опасным соперником для Усмана. Однако существует как минимум одна причина, по которой его шансы в грядущей дуэли сложно оценивать как высокие. Дело в плотном графике, согласно которому Бёрнсу придётся провести два боя менее чем за полтора месяца. Пусть Гилберт и довольно легко разобрался с Тайроном, но провёл в октагоне все запланированные 25 минут и потратил огромное количество сил. В таких условиях будет очень сложно не только подготовиться к невероятно мощному Камару, но и хотя бы восстановить кондиции.

Также по теме Потерянное время: почему не стоит организовывать бой-реванш между Макгрегором и Мейвезером Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер предложил ирландской звезде смешанных единоборств Конору Макгрегору провести...

Помимо трёх титульных дуэлей, основной кард UFC 251 включит в себя два женских поединка, каждый из которых интересен по-своему. Конечно, выделяется ответный бой двух экс-чемпионок в минимальном весе — Джессики Андраде с Роуз Намаюнас. В мае 2019-го бразильянка нокаутировала американку с помощью эффектного броска и отобрала у неё пояс, но уже в августе была бита Вейли Жанг. Несмотря на неудачи и длительный простой, обе девушки по-прежнему занимают верхние позиции в табели о рангах, а победитель может получить шанс второй раз в карьере сразиться за трофей.

Также своей очередной поединок проведёт одна из самых популярных девушек-бойцов в мире. При этом не исключено, что он станет для Пейдж Ванзант последним под эгидой UFC. По его окончании у неё истечёт контракт с чемпионатом, и пока нет никакой уверенности, что он будет продлён. Ранее спортсменка уже заявляла, что её не устраивает уровень оплаты в промоушене. Но решат ли боссы компании платить ей больше — большой вопрос.

Возможно, ответ на него даст бой с Амандой Рибас. Бразильянка уже входит в топ-15 дивизиона и имеет в активе серию из четырёх побед подряд, две из которых были добыты досрочно. Очередное поражение Ванзант может негативно сказаться на её перспективах в организации. И это не считая того факта, что с 2016 года Пейдж крайне нерегулярно выступала в клетке. В четырёх битвах она дважды уступила, а большую часть времени залечивала многочисленные травмы и участвовала в сторонних проектах.