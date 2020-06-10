Потерянное время: почему не стоит организовывать бой-реванш между Макгрегором и Мейвезером

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер предложил ирландской звезде смешанных единоборств Конору Макгрегору провести бой-реванш. Однако сейчас такая схватка не представляет никакого спортивного интереса. Более того, она может лишь навредить экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях, если он не намерен окончательно завершить карьеру после этого боя.

Конор Макгрегор продолжает оставаться одним из самых привлекательных оппонентов как среди бойцов ММА, так и среди представителей единоборств в целом. На днях вызов ему бросил экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший. Американец обратился к ирландцу с предложением провести бой-реванш по правилам бокса. Предыдущий поединок между спортсменами состоялся в августе 2017 года и завершился поражением ирландца в десятом раунде.

«Если не ошибаюсь, не ты ли сказал Майку Тайсону, что победишь меня, если мы будем драться во второй раз? Теперь ты завершаешь карьеру! Я думал, ты хочешь одолеть лучшего? Ладно, если решишь вернуться, я буду ждать, чтобы вновь проучить тебя», — написал Мейвезер в социальной сети Instagram.

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Примечательно, что сообщение американца было оставлено под постом ирландца, в котором тот подтвердил намерение повесить перчатки на гвоздь. За последние четыре года Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры, что на этот раз было воспринято с недоверием. Ранее боец уже использовал подобный приём не только для привлечения к себе внимания, но и достижения более выгодных условий в переговорах с UFC.

Так, в 2016 году это помогло Конору стать первым представителем Абсолютного бойцовского чемпионата, получившим за схватку гонорар в размере $3 млн, не считая процента от продажи платных трансляций и других бонусов. Учитывая тот факт, что за предыдущий бой он заработал в три раза меньше, угроза ухода из спорта окупила себя сполна.

Вероятно, что подобным приёмом он решил воспользоваться и на этот раз. В качестве главной причины ирландец назвал отсутствие серьёзных вызовов, намекнув на то, что промоушен не готов организовать ему встречу с топовыми оппонентами. Не секрет, что таковым для Макгрегора является действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, но тому осенью предстоит отстаивать свой пояс в бою с Джастином Гэтжи. При этом у Конора был отличный шанс стать претендентом, но он отказался выходить на замену россиянину и биться с Тони Фергюсоном.

Также ирландец оставил незамеченной предложение о поединке, высказанное чемпионом полусреднего дивизиона Камару Усманом. При этом промоушен не высказывал готовность организовать схватку ирландца с легендарным Андерсоном Силвой. Судя по всему, Дана Уайт и компания не считают её достаточно привлекательной с финансовой точки зрения, поэтому не намерены потакать звезде и организовывать бой, не имеющий никакого турнирного значения.

Стоит отметить, что поведение Макгрегора во многом напоминает то, как вёл себя один из его кумиров в лице Мухаммеда Али. Легендарный боксёр неоднократно заявлял об уходе из спорта, но каждый раз брал свои слова назад. Благодаря этому он не только оставался одним из самых обсуждаемых спортсменов в мире, но и создавал задел для громкого возвращения.

На данный момент можно смело предполагать, что Макгрегор последует примеру Али и не покинет мир единоборств. Тем не менее, существует риск, что он вновь предпочтёт деньги наследию и согласится на ответный поединок с Мейвезером по правилам бокса. Однако в 2020 году данная битва не имеет для него никакого смысла со спортивной точки зрения, а также является значительно менее привлекательной для фанатов.

В 2017-м дуэль между ирландцем и американцем стала одним из главных событий года в единоборствах и вызвала огромный ажиотаж. Тогда сошлись абсолютно все факторы, необходимые для организации подобного рода события — интерес публики, сумасшедшая популярность атлетов, их чемпионский статус, а также интрига.

В случае победы, Макгрегор возводил себя в статус сильнейшего бойца современности независимо от вида спорта и получал возможность конкурировать за звание величайшего в истории с тем же Али. Однако чуда не произошло, и боксёр более чем уверенно разобрался с оппонентом на своей территории.

Три года спустя эта схватка уже потеряла актуальность. Макгрегор лишился титулов в полулёгком и лёгком весах, потерпел тяжёлое поражение от Нурмагомедова и стал чаще выступать в социальных сетях, чем в клетке. Да, он всё ещё остаётся самым популярным и успешным в финансовом плане бойцом ММА, но вряд ли рассматривается в числе величайших представителей смешанных единоборств. Последние результаты вкупе с длительными промежутками между поединками серьёзно подпортили ему реноме.

Что касается Мейвезера, то он и вовсе завершил карьеру. Успех в бою с ирландцем стал для него 50-м подряд и позволил превзойти рекорд легендарного Рокки Марчиано, после чего американец с чистой совестью объявил об уходе. За последние пару лет он запомнился разве что избиением кикбоксёра Тенсина Нацукавы в выставочной битве, да рядом громких заявлений. В частности, он всерьёз обсуждал проведение реванша с Мэнни Пакьяо и дуэль с Нурмагомедовым по правилам бокса. Но всё это так и осталось на уровне разговоров.

Несмотря на то, что грядущий бой практически лишён спортивной составляющей, громкая афиша наверняка позволит второй раз подряд заполнить арену T-Mobile в Лас-Вегасе. Особенно в контексте того, что фанаты бокса с нетерпением ждут возвращения в ринг Майка Тайсона и Эвандера Холифилда. Но уровень ажиотажа будет несравним с тем, что был в 2017 году. Необходимо также понимать, что в первую очередь это событие выгодно именно Мейвезеру, в то время как для Макгрегора может означать только одно — закат карьеры в ММА.

Флойд может получить очередной крупный гонорар и пополнить и без того огромное состояние. Но если у 43-летнего боксёра уже не осталось иной мотивации, кроме как деньги, то Конор находится в другом положении. Он всё ещё способен реанимировать свою карьеру в смешанных единоборствах и если не войти в число величайших бойцов в истории, то как минимум приблизиться к этому статусу. Сейчас же он рискует потратить драгоценное время и практически перечеркнуть шансы на успешный камбэк.

Достаточно вспомнить, с каким трудом Макгрегор возвращался в смешанные единоборства после первого боя с Мейвезером и как неубедительно он смотрелся в битве с Нурмагомедовым. Стоит полагать, что частично это было связано с переходом в бокс, для которого ирландцу пришлось солидно пересмотреть подход к тренировкам. На протяжении длительного времени он был вынужден фактически забыть о борьбе и работе в партере, серьёзно скорректировать работу ног и научиться распределять силы таким образом, чтобы быть готовым провести не 25-минутный, а 36-минутный поединок.

Таким образом, для возобновления выступлений в ММА ирландцу будет мало просто набрать оптимальные кондиции и провести пару спаррингов. Он будет вынужден вновь перестраиваться, что может занять определённое время. Вследствие возможного реванша с Флойдом новый бой Конора в ММА сможет состояться не ранее 2021 года. Тогда Макгрегору будет как минимум 32 года, что является солидным возрастом для лёгких весовых категорий.

При этом сейчас даже победа над Мейвезером не принесёт Макгрегору такие же дивиденды, как в 2017-м. Если тогда американец был действующим спортсменом и оставался в приличной форме, то за последние три года не мог не сдать. Во-первых, должно сказаться отсутствие практики, во-вторых, возраст не может не брать своё. Да, существует вероятность, что Флойд и сейчас остаётся сильнейшим полусредневесом в истории и в случае возвращения способен вновь забрать пояс. Но вряд ли он способен сравниться с самим собой образца хотя бы пятилетней давности.