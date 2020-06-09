Менеджер Нурмагомедова прокомментировал решение Макгрегора завершить карьеру

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Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о решении ирландского бойца Конора Макгрегора уйти из спорта.
Менеджер Нурмагомедова прокомментировал решение Макгрегора завершить карьеру
  • Reuters
  • © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sport

«Да нет, какой там закончил. Ничего не закончил», — цитирует Магомедова ТАСС.

По словам менеджера российского спортсмена, у экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Макгрегора выдался «скучный вечер», вследствие чего тот решил напомнить о себе поклонникам смешанных единоборств.

Макгрегор провёл 26 поединков в профессиональной карьере. На его счету 22 победы (20 — досрочно) и четыре поражения (все — сдачей).

Ранее бывший боец UFC Бен Аскрен выразил мнение, что Макгрегор вернётся в спорт в самое ближайшее время.

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