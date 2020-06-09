Менеджер Нурмагомедова прокомментировал решение Макгрегора завершить карьеру
- Reuters
- © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sport
«Да нет, какой там закончил. Ничего не закончил», — цитирует Магомедова ТАСС.
По словам менеджера российского спортсмена, у экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Макгрегора выдался «скучный вечер», вследствие чего тот решил напомнить о себе поклонникам смешанных единоборств.
Макгрегор провёл 26 поединков в профессиональной карьере. На его счету 22 победы (20 — досрочно) и четыре поражения (все — сдачей).
Ранее бывший боец UFC Бен Аскрен выразил мнение, что Макгрегор вернётся в спорт в самое ближайшее время.