Уайт рассказал, как Макгрегор упустил шанс заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что предлагал Конору Макгрегору стать резервистом на титульный бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.

«У Конора была возможность принять участие в турнире UFC 249. Он отказался быть резервистом на тот случай, если бой Хабиба с Тони сорвётся, сказав, что он не тот боец, который может быть запасным вариантом. Если бы он принял предложение, то сейчас претендовал бы на титульный бой. Он не согласился, а Гэтжи согласился — вот и вся история», — приводит слова Уайта ESPN.

Нурмагомедов не смог выйти на бой с Фергюсоном из-за карантина и запрета на перелёты. Джастин Гэтжи заменил россиянина и, сумев победить Фергюсона, стал временным чемпионом в лёгком весе и главным претендентом на принадлежащий Нурмагомедову титул.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедов — Гэтжи может состояться 19 сентября на турнире UFC 253.