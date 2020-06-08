Минаков о завершении карьеры Макгрегором: думаю, что это элемент манипуляции

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Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал решение ирландца Конора Макгрегора в третий раз объявить о завершении карьеры.
Минаков о завершении карьеры Макгрегором: думаю, что это элемент манипуляции
  • Reuters

«Я думаю, что это элемент манипуляции, в том числе руководством UFC, со стороны Макгрегора. Если у него есть амбиции и желание, то для чего ему завершать карьеру? Если делать ему такой шаг, то надо было на него решаться до боя с Хабибом. Но сейчас, мне кажется, он пытается просто манипулировать. Это звучит так: или дайте бой, или я завершу карьеру», — цитирует Минакова РИА Новости.

7 июня Макгрегор заявил о завершении спортивной карьеры. На профессиональном уровне ирландец одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

Ранее боксёр Флойд Мейвезер предложил объявившему о завершении карьеры Макгрегору провести второй бой.

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