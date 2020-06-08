Мейвезер предложил объявившему о завершении карьеры Макгрегору провести второй бой
- Reuters
«Если я не ошибаюсь, разве ты не говорил Майку Тайсону, что можешь победить меня, если мы подерёмся во второй раз? А теперь ты уходишь! Я думал, ты хочешь победить лучшего. Ну, если ты решишь вернуться, я буду ждать, чтобы вновь тебя проучить», — написал Мейвезер в комментариях в Instagram Макгрегора.
Позднее боксёр удалил свой комментарий.
В первом бою между Мейвезером и Макгрегором, который прошёл по правилам бокса, победил американец.
7 июня Макгрегор заявил о завершении спортивной карьеры. На профессиональном уровне ирландец одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.
Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова отреагировал на третье объявление Макгрегора о завершении карьеры.