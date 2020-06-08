Мейвезер предложил объявившему о завершении карьеры Макгрегору провести второй бой

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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер предложил провести второй поединок ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору, который недавно в третий раз объявил о завершении карьеры.
Мейвезер предложил объявившему о завершении карьеры Макгрегору провести второй бой
  • Reuters

«Если я не ошибаюсь, разве ты не говорил Майку Тайсону, что можешь победить меня, если мы подерёмся во второй раз? А теперь ты уходишь! Я думал, ты хочешь победить лучшего. Ну, если ты решишь вернуться, я буду ждать, чтобы вновь тебя проучить», — написал Мейвезер в комментариях в Instagram Макгрегора.

Позднее боксёр удалил свой комментарий.

В первом бою между Мейвезером и Макгрегором, который прошёл по правилам бокса, победил американец.

7 июня Макгрегор заявил о завершении спортивной карьеры. На профессиональном уровне ирландец одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова отреагировал на третье объявление Макгрегора о завершении карьеры.

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