Менеджер Нурмагомедова отреагировал на третье завершение карьеры Макгрегора

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Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о том, что ирландский боец смешанного стиля в третий раз объявил о завершении карьеры.
Менеджер Нурмагомедова отреагировал на третье завершение карьеры Макгрегора
  • Reuters

«Тебе надо было войти в игру и сразиться с Тони Фергюсоном. Ты на протяжении нескольких лет прятался от него. Джастин Гэтжи пришёл — и сделал дело. А тебе теперь остаётся лишь сесть и смотреть, как сражаются два лучших бойца в мире», — написал Абдель-Азиз в Twitter, обращаясь к Макгрегору.

7 июня Макгрегор заявил о завершении спортивной карьеры. На профессиональном уровне ирландец одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

Ранее Макгрегор показал праздничный торт в честь завершения карьеры.

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