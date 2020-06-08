Менеджер Нурмагомедова отреагировал на третье завершение карьеры Макгрегора

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о том, что ирландский боец смешанного стиля в третий раз объявил о завершении карьеры.

«Тебе надо было войти в игру и сразиться с Тони Фергюсоном. Ты на протяжении нескольких лет прятался от него. Джастин Гэтжи пришёл — и сделал дело. А тебе теперь остаётся лишь сесть и смотреть, как сражаются два лучших бойца в мире», — написал Абдель-Азиз в Twitter, обращаясь к Макгрегору.

7 июня Макгрегор заявил о завершении спортивной карьеры. На профессиональном уровне ирландец одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

Ранее Макгрегор показал праздничный торт в честь завершения карьеры.