Менеджер Нурмагомедова считает, что чемпион UFC не согласится на второй бой с Макгрегором

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о возможном проведении ещё одного поединка с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

«Новый бой Хабиба с Конором? У Хабиба есть деньги. Ему не нужны еще $20—30 млн. Я не могу убедить его сразиться с Конором. Честно говоря, сейчас не думаю, что Хабиб даст Конору шанс. Он другой. Принципы на первом месте, а затем уже деньги», — цитирует Абдель-Азиза ESPN.

Менеджер Нурмагомедова подчеркнул, что Макгрегор в прошлый раз оскорблял родных и близких россиянина, поэтому он не понимает, зачем давать ирландцу ещё одну возможность для этого.

Ранее Абдель-Азиз назвал предстоящий бой с Джастином Гэтжи поединком мечты.