Менеджер Нурмагомедова назвал предстоящий бой с Гэтжи поединком мечты

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что предстоящий поединок с американцем Джастином Гэтжи можно назвать боем мечты.

«Думаю, что болезнь отца мотивирует Хабиба еще больше. Он тренируется каждый день, два раза в день. Он уже в лагере. Мы с ним разговаривали, и я сказал: «Эй, выброси из головы, делай то, что тебе нужно». Он всегда тренируется и является настоящим мастером смешанных единоборств. То же самое с Гэтжи. Они оба отличные парни и хотят драться. Это бой мечты», — цитирует Абдель-Азиза ESPN .

Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 выигранных боя в MMA и два проигрыша.

Гэтжи получил право на бой с Нурмагомедовым после победы над Тони Фергюсоном.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедов — Гэтжи может состояться 19 сентября на турнире UFC 253.