Боец из команды Нурмагомедова Уланбеков дебютирует в UFC 15 июля

Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков, который является членом команды чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в UFC 15 июля.

«Тагир будет драться 15 июля», — цитирует менеджера спортсмена Ризвана Магомедова ТАСС.

При этом пока неизвестно, кто будет его соперником.

Уланбеков известен по выступлениям в Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship. В профессиональной карьере он провёл 12 поединков. В 11 из них одержал победу (в семи — в связи со сдачей соперника), а в одном потерпел поражение.

Ранее менеджер Петра Яна рассказал, как было решено, что соперником его клиента за вакантный титул UFC в легчайшем весе станет бразилец Жозе Алду.