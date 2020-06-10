Боец из команды Нурмагомедова Уланбеков дебютирует в UFC 15 июля
- Reuters
«Тагир будет драться 15 июля», — цитирует менеджера спортсмена Ризвана Магомедова ТАСС.
При этом пока неизвестно, кто будет его соперником.
Уланбеков известен по выступлениям в Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship. В профессиональной карьере он провёл 12 поединков. В 11 из них одержал победу (в семи — в связи со сдачей соперника), а в одном потерпел поражение.
Ранее менеджер Петра Яна рассказал, как было решено, что соперником его клиента за вакантный титул UFC в легчайшем весе станет бразилец Жозе Алду.