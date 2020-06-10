Боец из команды Нурмагомедова Уланбеков дебютирует в UFC 15 июля

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков, который является членом команды чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в UFC 15 июля.
Боец из команды Нурмагомедова Уланбеков дебютирует в UFC 15 июля
  • Reuters

«Тагир будет драться 15 июля», — цитирует менеджера спортсмена Ризвана Магомедова ТАСС.

При этом пока неизвестно, кто будет его соперником.

Уланбеков известен по выступлениям в Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship. В профессиональной карьере он провёл 12 поединков. В 11 из них одержал победу (в семи — в связи со сдачей соперника), а в одном потерпел поражение. 

Ранее менеджер Петра Яна рассказал, как было решено, что соперником его клиента за вакантный титул UFC в легчайшем весе станет бразилец Жозе Алду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить