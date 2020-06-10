Менеджер Яна: мы не выбирали соперника на бой за титул UFC

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна, рассказал, как было решено, что соперником его клиента за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе станет бразилец Жозе Алду.

«Нельзя сказать, что переговоры шли как-то сложно или долго. Учитывая, что Петра объявили первым претендентом на вакантный титул, с нашей стороны требовалось только согласие. Понятное дело, что мы уже не выбирали, с кем драться, мы готовы были драться с любым. Выбор UFC пал на Алду», — приводит слова менеджера пресс-служба БК «Архангел Михаил» в Instagram.

По его мнению, Алду был выбран для поединка, так как он уже должен был драться с прошлым чемпионом Генри Сехудо и является популярным бойцом. Абдрахманов отметил, что бразилец является опытным и опасным бойцом.

«И не забываем, что он спустился из категории выше и преимущества в габаритах и длине рук на его стороне. В любом случае мы не считаем, что бой будет лёгким, но уверены, что Пётр станет чемпионом», — добавил Абдрахманов.

Пояс чемпиона UFC в легчайшем весе стал вакантным, когда Генри Сехудо объявил о завершении карьеры. После этого глава UFC Дана Уайт заявил, что за титул поборются россиянин Пётр Ян и экс-чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алду. Поединок состоится на турнире UFC 251, который пройдёт 11 июля на «Бойцовском острове» в ОАЭ.

Ранее Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на бой Яна и Алду за титул UFC в легчайшем весе.