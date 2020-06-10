Менеджер Яна: мы не выбирали соперника на бой за титул UFC

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Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна, рассказал, как было решено, что соперником его клиента за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе станет бразилец Жозе Алду.
Менеджер Яна: мы не выбирали соперника на бой за титул UFC
  • © Reuters

«Нельзя сказать, что переговоры шли как-то сложно или долго. Учитывая, что Петра объявили первым претендентом на вакантный титул, с нашей стороны требовалось только согласие. Понятное дело, что мы уже не выбирали, с кем драться, мы готовы были драться с любым. Выбор UFC пал на Алду», — приводит слова менеджера пресс-служба БК «Архангел Михаил» в Instagram.

По его мнению, Алду был выбран для поединка, так как он уже должен был драться с прошлым чемпионом Генри Сехудо и является популярным бойцом. Абдрахманов отметил, что бразилец является опытным и опасным бойцом.

«И не забываем, что он спустился из категории выше и преимущества в габаритах и длине рук на его стороне. В любом случае мы не считаем, что бой будет лёгким, но уверены, что Пётр станет чемпионом», — добавил Абдрахманов.

Пояс чемпиона UFC в легчайшем весе стал вакантным, когда Генри Сехудо объявил о завершении карьеры. После этого глава UFC Дана Уайт заявил, что за титул поборются россиянин Пётр Ян и экс-чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алду. Поединок состоится на турнире UFC 251, который пройдёт 11 июля на «Бойцовском острове» в ОАЭ.

Ранее Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на бой Яна и Алду за титул UFC в легчайшем весе.

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