Нурмагомедов сделал прогноз на бой Яна и Алдо за титул UFC в легчайшем весе

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о победителях главных поединков на турнире UFC 251, который состоится 11 июля на «Бойцовском острове».
Нурмагомедов сделал прогноз на бой Яна и Алдо за титул UFC в легчайшем весе
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Главным событием турнира станет бой между чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и Гилбертом Бёрнсом. В соглавных боях встретятся чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски и экс-обладатель титула Макс Холлоуэй, а Пётр Ян схлестнётся с Жозе Алдо за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Усман, Ян, Холлоуэй», — предсказал победителей Нурмагомедов в своём Instagram.

Пояс чемпиона UFC в легчайшем весе стал вакантным, когда Генри Сехудо объявил о завершении карьеры. После этого глава UFC Дана Уайт заявил, что за титул поборются россиянин Пётр Ян и экс-чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алдо.

Ранее сообщалось, что на «Бойцовском острове» UFC состоятся три титульных боя.

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