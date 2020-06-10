Нурмагомедов сделал прогноз на бой Яна и Алдо за титул UFC в легчайшем весе
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
Главным событием турнира станет бой между чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и Гилбертом Бёрнсом. В соглавных боях встретятся чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски и экс-обладатель титула Макс Холлоуэй, а Пётр Ян схлестнётся с Жозе Алдо за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.
«Усман, Ян, Холлоуэй», — предсказал победителей Нурмагомедов в своём Instagram.
Пояс чемпиона UFC в легчайшем весе стал вакантным, когда Генри Сехудо объявил о завершении карьеры. После этого глава UFC Дана Уайт заявил, что за титул поборются россиянин Пётр Ян и экс-чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алдо.
Ранее сообщалось, что на «Бойцовском острове» UFC состоятся три титульных боя.