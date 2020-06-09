На «Бойцовском острове» UFC состоятся три титульных боя

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что в рамках турниров, которые пройдут на называемом Бойцовском острове в Абу-Даби, состоятся три титульных поединка.

По словам Уайта, которые передаёт ESPN, в рамках турнира UFC 251 чемпион в полусреднем весе Камару Усман проведёт бой с Гилбертом Бёрнсом, Макс Холлоуэй поборется за титул чемпиона в полулёгком весе, принадлежащий Александеру Волкановски, а Пётр Ян и Жозе Алдо посоревнуются за вакантный титул в легчайшем весе.

Турниры на «Бойцовском острове» запланированы на 11, 15, 18 и 25 июля.

Ранее Уайт рассказал об инфраструктуре «Бойцовского острова» UFC в Абу-Даби.