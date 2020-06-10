UFC огласил основной кард турнира 251 в Абу-Даби

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Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата обнародовала основной кард турнира UFC 251, который пройдёт в Абу-Даби на «Бойцовском острове».
UFC огласил основной кард турнира 251 в Абу-Даби
  • © Ronald Martinez/Getty Images/AFP

В рамках турнира состоятся три титульных боя: чемпион в полусреднем весе Камару Усман проведёт бой с Гилбертом Бёрнсом, Макс Холлоуэй поборется за титул чемпиона в полулёгком весе, принадлежащий Александеру Волкановски, а Пётр Ян и Жозе Алдо посоревнуются за вакантный титул в легчайшем весе.

В октагоне также сойдутся Роуз Намаюнас с Джессикой Андраде и Пейдж Ванзант с Амандой Рибас.

Турнир пройдёт в ночь с 11 на 12 июля.

Ранее Олейник рассказал, когда состоится его следующий поединок в UFC.

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