UFC огласил основной кард турнира 251 в Абу-Даби

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата обнародовала основной кард турнира UFC 251, который пройдёт в Абу-Даби на «Бойцовском острове».

В рамках турнира состоятся три титульных боя: чемпион в полусреднем весе Камару Усман проведёт бой с Гилбертом Бёрнсом, Макс Холлоуэй поборется за титул чемпиона в полулёгком весе, принадлежащий Александеру Волкановски, а Пётр Ян и Жозе Алдо посоревнуются за вакантный титул в легчайшем весе.

В октагоне также сойдутся Роуз Намаюнас с Джессикой Андраде и Пейдж Ванзант с Амандой Рибас.

Турнир пройдёт в ночь с 11 на 12 июля.

Ранее Олейник рассказал, когда состоится его следующий поединок в UFC.