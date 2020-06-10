UFC огласил основной кард турнира 251 в Абу-Даби
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В рамках турнира состоятся три титульных боя: чемпион в полусреднем весе Камару Усман проведёт бой с Гилбертом Бёрнсом, Макс Холлоуэй поборется за титул чемпиона в полулёгком весе, принадлежащий Александеру Волкановски, а Пётр Ян и Жозе Алдо посоревнуются за вакантный титул в легчайшем весе.
В октагоне также сойдутся Роуз Намаюнас с Джессикой Андраде и Пейдж Ванзант с Амандой Рибас.
Турнир пройдёт в ночь с 11 на 12 июля.
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