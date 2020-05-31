Бёрнс победил Вудли в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе
- Reuters
Бой продлился все пять раундов. Судьи единогласным решением отдали победу бразильцу, который теперь является одним из претендентов на титульный бой в полусредней весовой категории.
Для 33-летнего Бёрнса это 19-я победа при трёх поражениях в ММА. В послужном списке Вудли теперь пять поражений при 19 победах.
В других поединках основного карда Аугусто Сакаи взял верх над Благоем Ивановым, Маккензи Дерн победила Ханну Киферс, Рузвельт Робертс одержал победу над Броком Уивером, Билли Куарантилло победил Спайка Карлайла, а Антонина Шевченко проиграла Кэтлин Чукагян.
Ранее сообщалось, что Кунченко опроверг свой уход из UFC.