Бёрнс победил Вудли в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе

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Гилберт Бёрнс одержал победу над Тайроном Вудли в главном поединке турнира UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе.
Бёрнс победил Вудли в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе
  • Reuters

Бой продлился все пять раундов. Судьи единогласным решением отдали победу бразильцу, который теперь является одним из претендентов на титульный бой в полусредней весовой категории.

Для 33-летнего Бёрнса это 19-я победа при трёх поражениях в ММА. В послужном списке Вудли теперь пять поражений при 19 победах.

В других поединках основного карда Аугусто Сакаи взял верх над Благоем Ивановым, Маккензи Дерн победила Ханну Киферс, Рузвельт Робертс одержал победу над Броком Уивером, Билли Куарантилло победил Спайка Карлайла, а Антонина Шевченко проиграла Кэтлин Чукагян.

Ранее сообщалось, что Кунченко опроверг свой уход из UFC.

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