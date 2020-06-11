Экс-чемпион UFC: не верю в уход Макгрегора

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Майкл Биспинг не верит, что ирландец Конор Макгрегор завершил карьеру.
Экс-чемпион UFC: не верю в уход Макгрегора
  • Reuters

«Это не первый раз, когда Макгрегор объявляет об уходе. Сторонние наблюдатели не верят в его уход. Он молод и на пике, и он — самая большая звезда в истории ММА. Он популярнее всех остальных звёзд вместе взятых. Макгрегор — золотой телёнок, который может заработать ещё кучу денег. Я не думаю, что он откажется от этой возможности. Конор сделал себе громкое имя. У него нет необходимости продолжать драться, но я не верю, что он ушёл навсегда», — приводит слова Биспинга MMA Junkie.

Макгрегор в первый раз объявил о завершении карьеры в 2016 году. Второй уход бойца состоялся в марте прошлого года, однако ирландец объявил о возвращении спустя девять дней.

Ранее сообщалось, почему не стоит организовывать бой-реванш между Макгрегором и Мейвезером.

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