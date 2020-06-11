Российский боец UFC Ян: нахожусь в шаге от мечты

Боец легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка против экс-чемпиона промоушена в полулёгком весе Жозе Алду.

Я осознаю, что нахожусь в шаге от мечты. Контракт подписан, бой уже объявлен. Сейчас мы надеемся, что все участники смогут добраться до места проведения турнира. Я согласился на этот бой без лишних колебаний. Это отличный вызов, возможность заявить о себе. Подраться с Альдо — одна из высших ступеней», — рассказал Ян Sports.ru.

Бой Алду — Ян состоится 11 июля в рамках турнира UFC 251 на бойцовском острове. На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

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