Испытание перед чемпионским боем: Магомедшарипов встретится с Родригесом на турнире UFC в августе

Забит Магомедшарипов проведёт поединок с Яиром Родригесом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в августе. Об этом сообщил менеджер российского бойца Ризван Магомедов. Он также отметил, что на кону будет стоять звание первого претендента на титул UFC в полулёгком весе. Почему этот бой может стать идеальной проверкой для Магомедшарипова перед сражением за чемпионство — в материале RT.

Стал известен следующий соперник российского бойца смешанных единоборств Забита Магомедшарипова. Как сообщил его менеджер Ризван Магомедов, третий номер полулёгкого веса померится силами с мексиканцем Яиром Родригесом. Схватка состоится в августе, но точная дата пока не известна.

«Есть такой бой в разработке. Предложили Родригеса, так как Холлоуэй и Волкановски проведут реванш. Поэтому будем драться с Яиром. Априори это будет претендентский поединок: оба бойца на хорошей победной серии, победитель будет драться за титул», — цитирует Магомедова ТАСС.

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Битва между Магомедшариповым и Родригесом уже давно значилась в планах матчмейкеров. У спортсменов даже был назначен поединок на UFC 228 в 2018 году, но мексиканец получил травму и был вынужден сняться. Его место занял сильно уступающий в классе Брэндон Дэвис. Он стал лёгкой добычей для Забита. Россиянин крайне эффектно разобрался с американцем с помощью приёма из боевого самбо под названием растяжение задней поверхности бедра, который впоследствии был признан «Болевым года».

Примечательно, что автором лучшего нокаута 2018-го был признан именно Родригес. В ноябре он всё же вернулся в клетку и одержал самую яркую победу в своей карьере на данный момент. На протяжении пяти раундов он уступал корейцу Чэн Сон Джунгу, но за секунду до гонга отправил его в глубокий нокаут с помощью феноменального удара локтем.

Впоследствии ходили слухи, что UFC вновь намерен организовать дуэль между одними из ярчайших представителей дивизиона, но подтверждения не последовало. Тем не менее атлеты продолжали движение на пути друг к другу. Например, оба они взяли верх над Джереми Стивенсом, причём в довольно схожей манере. Но если Яиру пришлось дважды делить октагон с американцем, поскольку первая встреча была прервана из-за повреждения глаза у соперника, то Забит ещё успел взять верх над Келвином Кэттером. Однако выступление россиянина получилось недостаточно уверенным, чтобы с ходу заявить о притязаниях на титул.

В преддверии 2020 года оба атлета находились практически в идентичном положении, что придавало их битве определённый смысл. Оба входили в пятёрку сильнейших в своей весовой категории и в случае одного-двух триумфов могли рассчитывать на чемпионский бой. Кроме того, их противостояние обещало стать одним из ярчайших в 2020 году. Магомедшарипов и Родригес являются яркими и неортодоксальными ударниками, грамотно сочетающими техники из многих видов единоборств. Оба отлично работают как руками, так и ногами, способны подключать локти и колени и склонны к исполнению эффектных приёмов.

Это особенно важно с учётом того, что Магомедшарипов активно добивается статуса первого претендента на титул. Последние две схватки с его участием получились не самыми впечатляющими, что сказалось на его перспективах. Промоушен всегда отдавал предпочтение спортсменам, способным эффектно разбираться с оппонентами, что лишь подчёркивают истории успеха Конора Макгрегора, Исраэля Адесаньи и Джастина Гэтжи. Зачастую зубодробительные нокауты и премии за «Бой вечера» приближают к статусу претендента значительно быстрее, чем доминирование в партере на протяжении всей битвы и длинная серия побед.

Забит же уже приучил руководство чемпионата, что является невероятно зрелищным бойцом, поэтому его неспособность продемонстрировать все грани своего таланта в последних боях могла расстроить боссов UFC. Но дуэль с Родригесом можно назвать идеальным шансом вернуть себе звание одного из ярчайших атлетов. Мексиканец никогда не боялся вступать в ожесточённые размены и действовать вторым номером, что на руку россиянину.

Но если волноваться за накал страстей в клетке практически не приходится, то формат проведения схватки остаётся под большим вопросом. На данный момент руководство Абсолютного бойцовского чемпионата анонсировало лишь два турнира в августе. Шоу серии Fight Nights состоится 1-го числа в Лас-Вегасе, а на 15-е запланирован UFC 252. Венчать номерное мероприятие будет третий поединок между королём тяжёлого веса Стипе Миочичем и легендарным Дэниелом Кормье. Не исключено, что в ближайшее время календарь будет пополнен, но уверенности в этом пока нет.

На первый взгляд Магомедшарипову было бы гораздо выгоднее устроить следующую дуэль на более престижном и статусном турнире серии PPV (pay-per-view) Но в этом случае бой россиянина с мексиканцем гарантированно не будет определён как главный и пройдёт в формате трёх раундов. Но если Забит всерьёз намерен в будущем претендовать на пояс, ему необходимо попрактиковаться в длительных, 25-минутных сражениях.

Причина в том, что в последних двух боях у Забита обнаружились серьёзные проблемы с выносливостью. К третьему раунду он заметно сбавлял обороты, вследствие чего каждый раз проигрывал концовку. Заключительные пятиминутки забрали как Стивенс, так и Кэттер, а последний и вовсе отметился рядом попаданий, которые вполне могли привести к серьёзным последствиям.

Но если американцы не смогли воспользоваться слабостью Магомедшарипова, то Макс Холлоуэй или Александер Волкановски наверняка сделают это. Гаваец всегда славился невероятным уровнем кардиоподготовки, позволяющим ему прибавлять по ходу битвы, а австралиец в декабре показал, что не уступает ему в этом аспекте.

Таким образом, в августе россиянина устроит либо досрочная победа над мексиканцем, либо уверенное выступление на протяжении всех 25 минут. В первом случае Магомедшарипов вновь обратит на себя внимание боссов организации, а во втором — докажет, что без проблем пройдёт всю дистанцию в чемпионской дуэли. Так или иначе, успех обязан гарантировать ему встречу с обладателем пояса, который определится уже 11 июля.

В этом случае Забит может стать третьим россиянином в истории, заслужившим право побороться за пояс в Абсолютном бойцовском чемпионате. Ранее подобного добивались Хабиб Нурмагомедов и Пётр Ян. Последний померится силами с Жозе Алдо на UFC 251 и попробует стать вторым российским чемпионом крупнейшего ММА-промоушена.

Магомедшарипов и Ян долгое время параллельно двигались к титулам в полулёгком и легчайшим дивизионах, но многие считали, что именно Забит станет первым, кто получит шанс взойти на трон категории. Однако Петру повезло гораздо больше. В решающих дуэлях он смотрелся гораздо увереннее соотечественника, к тому же Генри Сехудо решил завершить карьеру. Россиянин был назван претендентом, избежав встречи с Марлоном Мораесом.

Что касается Магомедшарипова, то, несмотря на уверенность его менеджера, существует вариант развития событий, при котором UFC может не предоставить ему возможность подраться за пояс. Если в реванше Холлоуэй возьмёт верх над Волкановски, но схватка получится крайне равной, Дана Уайт и компания вполне могут задуматься о проведении трилогии. В таком случае россиянину грозит поединок либо с вышеназванным Джунгом, либо с Брайаном Ортегой.