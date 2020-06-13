Магомедшарипов подерётся с Родригесом на турнире UFC в августе

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов проведёт поединок с мексиканцем Яиром Родригесом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в августе.

«Нам предложили Родригеса, так как Макс Холлоуэй и Александр Волкановски проведут второй бой. Поэтому будем драться с Яиром. Априори это будет претендентский бой. У обоих бойцов хорошие победные серии, победитель будет драться за титул», — сказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов ТАСС, добавив, что бой должен пройти в августе.

В активе 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение. У 27-летнего Родригеса 13 побед и два поражения, один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC Дос Сантос встретится с Розенстрайком на UFC 252.