СМИ: Экс-чемпион UFC Дос Сантос встретится с Розенстрайком на UFC 252

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Стало известно, с кем проведёт свой следующий поединок бывший абсолютный чемпион в тяжёлом весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джуниор Дос Сантос.
СМИ: Экс-чемпион UFC Дос Сантос встретится с Розенстрайком на UFC 252
  • Reuters

По информации MMA Fighting, следующим соперником Джуниора Дос Сантоса станет спортсмен из Суринама Жаирзиньо Розенстрайк. Поединок между двумя представителями тяжёлого дивизиона пройдёт на турнире UFC 252, запланированном на 15 августа.

На данный момент оба бойца имеют в пассиве поражения в последних битвах. Дос Сантос потерпел досрочное поражение в дуэли с Кёртисом Блэйдсом, а Розенстрайк был нокаутирован Фрэнсисом Нганну.

Ранее был обнародован полный кард турнира UFC Fight Night 173, в главном поединке которого российский боец Александр Волков сразится с американцем Кёртисом Блэйдсом.

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