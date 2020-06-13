Стал известен полный кард турнира UFC Fight Night с участием Волкова

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обнародовал полный кард турнира UFC Fight Night 173, в главном поединке которого российский боец Александр Волков сразится с американцем Кёртисом Блэйдсом, одним из лидеров тяжёлого дивизиона.

Об этом сообщается на официальной странице ESPN MMA в социальной сети Twitter.

Во втором по значимости поединке турнира Джош Эмметт сразится с Шейном Бургосом. Также в рамках шоу выступят такие известные спортсмены, как Ракель Пеннингтон, Джим Миллер, Клэй Гуида, Тиша Торрес и другие.

The fight card for June 20, as revealed by @danawhite to @Jon_Anik on the ESPN MMA YouTube channel 👇 pic.twitter.com/0HyNVhHuLx — ESPN MMA (@espnmma) June 12, 2020

В главном поединке вечера встретятся третий и седьмой номера рейтинга тяжёлой весовой категории UFC. В преддверии схватки в активе Блэйдса значится три победы подряд. Волков в ноябре 2019 года провёл первый бой после поражения от Деррика Льюиса и победил Грега Харди единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Волков прибыл в США для участия в поединке с Блэйдсом.